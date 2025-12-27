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La actriz Mimí Lazo y el mensaje a Guillermo Dávila no fue tan directo ya que no lo nombró pero habló de la entrevista que le hicieron. Enseguida el mensaje no solo sus seguidoras lo tomaron hacia el actor, más bien como algo que les ha pasado en la vida real, por esto del «padre ausente».

En días pasados Guillermo Dávila dijo que tenía años sin saber de su hija y hasta tuvo una respuesta de Chiquinquirá Delgado. Quien dijo que el cantante de “solo pienso en ti” era un padre ausente.

Es por ello que hace unas horas, Mimí enseguida habló precisamente de cómo un padre puede estar sin saber de sus hijos. Mimí que hasta papeles ha hecho sobre el tema dijo… ¿cómo se puede vivir sin ver a tus hijos?.

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Mimí Lazo y el mensaje a Guillermo Dávila por el padre ausente

“Bueno bueno bueno perdonen que estamos en Navidad y yo me pegue en el bendito tema del los padres que son ausentes, ayer salí a cenar y el tema. Los padres ausentes pero de verdad , en serio alguien me puede explicar cómo es eso? Cómo se puede vivir sin ver a tus hijos? Que razón tan poderosa puede haber ? !. Discúlpenme pero no hay mujer en el planeta que se quede tranquila sin ver un hijo.

Este tema ahora es que apenas comienza ya que muchas personas van a opinar sobre Guillermo Dávila y sobre otros padres que han sido ausentes con los hijos.

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