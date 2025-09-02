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Un inflable en Tintorero, estado Lara hizo pasar un susto a los habitantes del colorido y bonito pueblo, en sus ferias de este año. El inflable no estaba sujetado debidamente y debido a los fuertes vientos salió volando.

Afortunadamente este no tenía niños dentro, se mantuvo en el aire unos segundos hasta que pudo ser controlado. En el lugar los asistentes colaboraron con sujetarlo nuevamente y evitar que saliera al aire.

Los vientos y las lluvias se hicieron presentes en la inauguración de las Ferias de Tintorero, las cuales gozan de gran asistencia en el estado Lara. Además del inflable hubo problemas con algunos techos de las viviendas.

Un inflable en Tintorero, estado Lara

En el lugar bomberos, funcionarios de Protección Civil como policías estuvieron colaborando con las personas. Repetimos afortunadamente no hubo lesionados en este evento del estado Lara.

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Como hicieron la salvedad los funcionarios de la seguridad en este tipo de eventos. Sobre todo con inflables como con aparatos de atracción mecánica. Los cuales siempre deben contar con mucha seguridad.

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