Los toldos y sillas en playas de Puerto Cabello se mantienen, la ciudad que está de moda te espera en este fin de semana y en estos días que quedan de vacaciones. Así que arma tu logística, ropa cómoda, bebidas, comida ligera y listo.

Puerto Cabello tiene distintas playas, entre ellas Playa Blanca en El Palito, como otras que están cercanas y que están abiertas al público. Además de playa Sonrisa, Playa Delfín, y la hermosa bahía de Patanemo.

Esta también Isla Larga, la cual puedes acceder desde Gañango como desde Patanemo. Hay varias opciones también como quedarte en el Malecón, pasear por el casco histórico donde hay opciones para comer y excelente gastronomía.

Por supuesto si te quieres quedar hay posadas activas en el Puerto para que la pases en grande. Recuerda que hay alternativas como Tucacas y Chichiriviche que están en el estado Falcón, relativamente cercanas.

Toldos y sillas en playas de Puerto Cabello

Precios opcionales, en algunas playas del municipio Puerto Cabello para esta temporada de vacaciones. Algunos balnearios han mantenido los precios desde hace varios meses, todos con buena atención y ventas de comida y bebidas.

Toldos con 2 Sillas y la mesa en 10$, si son 3 personas se le coloca la silla adicional sin costo

Toldos con 4 sillas y la mesa en 15$, si son 5 personas se le coloca la 5ta silla sin costo adicional

Alquiler de sillas, 1 en 3$ y 2 sillas por 5$

