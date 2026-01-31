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La encargada de negocios de Estados Unidos con Venezuela, Laura Dogu llegó al país hoy sábado 31 de enero. Dogu fue designada hace unos días por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Dogu llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y será la jefa de la misión de Estados Unidos para el país. Estará encargada de los negocios como tratados entre ambas naciones en los próximos meses.

Encargada de negocios de Estados Unidos con Venezuela llegó al país

Estará trabajando con personas del sector público como del sector privado en el país en los tratados comerciales que estarán haciendo ambos países. Venezuela y Estados Unidos pactaron nuevamente los vuelos comerciales entre ambas naciones.

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De igual modo, se espera por los acuerdos que se firmaran comercialmente en el sector privado. Dogu es una de las primeras diplomáticas del gobierno estadounidense que estarán en el país.

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