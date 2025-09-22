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Encava circulaba en sentido contrario en el túnel de Turumo y ocasionó un accidente (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Encava circulaba en sentido contrario en el túnel de Turumo

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Un Encava circulaba en sentido contrario en el túnel de Turumo en el estado Miranda y ocasionó un accidente. El hecho se hizo viral en las redes sociales, cuando el autobús iba en sentido contrario.

Encava circulaba en sentido contrario

Una comisión policial al percatarse del hecho, intervino para evitar la circulación del bus. Pero en la acción el conductor de un vehículo perdió el control generando un hecho vial. El accidente ocurrió el sábado 20 de septiembre.

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