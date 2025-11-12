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Fue encendido en Campo de Carabobo el Fuego Patrio de III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025. En un ambiente cargado de emoción, con una ceremonia realizada en el inmortal Campo de Carabobo fue encendido el Fuego Patrio de los juegos que se celebrarán a partir del 5 de diciembre en los estados Mérida, Táchira y Trujillo.

El acto estuvo presidido por el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante, acompañado del Secretario General de Gobierno Jesús París Lara; y diferentes autoridades regionales y municipales, donde señaló que esta llama recorrerá todos los estados del país para transmitir la alegría de esta fiesta deportiva.

Fuego Patrio de III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

“Muy orgullosos de iniciar el recorrido de este fuego, el cual hará una gira por todo el país de nuestro país hasta llegar hacia su destino en la región andina, hemos venido trabajando con mucho esfuerzo en la organización de estos Juegos, los cuales ya vivieron sus fases municipales y regionales, y ahora en esta fase nacional, vamos a tener representación de los 5 mil 336 circuitos comunales de todo el territorio nacional”, expresó.

Asimismo, indicó que un total de 27 disciplinas estarán en el programa de competiciones, por lo que esta justa servirá para la preparación de deportistas juveniles de cara a torneos internacionales.

Por su parte, Jesús París Lara, indicó que este tipo de eventos ayudan a la comunalización del deporte, lo que forma parte del trabajo articulado del presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“En nombre de nuestro gobernador Rafael Lacava, podemos decir con mucha satisfacción que seguimos fomentando el deporte en cada comuna de nuestro estado, y junto a nuestro poder popular hemos venido trabajando con mucho énfasis el desarrollo deportivo, es por eso que estamos seguros que los 357 carabobeños obtendrán grandes resultados en estos Juegos, y sé que aquí, van a formarse atletas que dejarán el nombre del país en alto”, dijo.

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