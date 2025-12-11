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Un hombre encerró y amenazó a su pareja en Guacara y quedó detenido por la Policía Municipal de esa zona. El hecho ocurrió en el casco central guacareño informó el cuerpo de seguridad.

Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara, en labores de patrullaje en el sector centro del Municipio, practicaron la detención de Paul E. Huamani, quien fue denunciado por su pareja sentimental.

Indicó la mujer que el mismo la había maltratado verbalmente y amenazado con un arma blanca, manteniéndola cerrada en su residencia. Se le hizo del conocimiento a la Fiscalía de guardia del Ministerio Público del estado. Carabobo, quien ordenó ponerlo a la disposición de su Despacho.

Encerró y amenazó a su pareja en Guacara, en el sector Negro Primero, aprehendido sujeto por robo.

Informó la Policía Municipal que al momento de realizar recorrido en la avenida principal vía Vigirima sector Negro Primero. Se procedió a practicar la detención de un sujeto que minutos antes había despojado a una ciudadana de un teléfono celular.

Este le causó una lesión al momento de hecho, el mismo quedó identificado como Anderson J. Fonseca L de 26 años, el caso fue notificado a la Fiscalía 10 del Ministerio Público del estado. Carabobo.

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