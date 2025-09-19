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Encontrada sin vida la mujer desaparecida en el colapso de una vivienda en Caracas

By Redacción Noticias24Carabobo
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desaparecida en el colapso de una vivienda en Caracas
Foto: Globovisión.

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Redacción Noticias24Carabobo
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La mujer desaparecida en el colapso de una vivienda en Caracas fue encontrada en horas de la mañana. En la madrugada de hoy viernes, se había informado del colapso de la casa de tres niveles en el sector La Esperanza en la parroquia Altagracia.

Luego de una fuerte labor, el cuerpo de Bomberos de Caracas junto a equipos de emergencia y rescate encontraron el cadáver bajo los escombros de la estructura.  El suceso se reportó en el Municipio Libertador, parroquia San José de Cotiza, en la calle La Esperanza.

Colapso de una vivienda en Caracas

En horas de la madrugada, la alcaldesa de Caracas había informado sobre la mujer de 61 años que estaba desaparecida. Ya se habían rescatado a las demás personas  que estaban en la casa en horas de la madrugada.

“Las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras. Mientras los técnicos del Ingra realizan la inspección para descartar riesgos”, escribió Meléndez

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SourceGlobovisión
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