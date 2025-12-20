Lo más vistoPortadaSucesos

Encontraron a un hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello

By Redacción Carabobo
0
170
hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello
Foto: 100x100 Noticias.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Encontraron a un hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello, el triste hecho ocurrió hoy 19 de diciembre en la zona porteña de El Mirador. Al lugar llegaron autoridades de Puerto Cabello para hacer el levantamiento del cadáver.

Este fue identificado como Teotiste Salvador Navarro Martínez, se desconocen las causas de muerte del sujeto. En la vivienda estuvieron funcionarios del CICPC, en le delegación municipal de Puerto Cabello.

Hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello

Como agentes de la policía estadal como de la municipal. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Adolfo Prince Lara del municipio porteño.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asalto a camión de empresa privada en Aragua dejó cuatro funcionarios fallecidos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source100x100 Noticias
Artículo anterior
Carabobo en Navidad, ¿dónde ir el fin de semana?
Artículo siguiente
¡Escándalo!, Más fotos de los Archivos de Epstein fueron dadas a conocer
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes