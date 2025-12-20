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Encontraron a un hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello, el triste hecho ocurrió hoy 19 de diciembre en la zona porteña de El Mirador. Al lugar llegaron autoridades de Puerto Cabello para hacer el levantamiento del cadáver.

Este fue identificado como Teotiste Salvador Navarro Martínez, se desconocen las causas de muerte del sujeto. En la vivienda estuvieron funcionarios del CICPC, en le delegación municipal de Puerto Cabello.

Hombre sin vida en una vivienda en Puerto Cabello

Como agentes de la policía estadal como de la municipal. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Adolfo Prince Lara del municipio porteño.

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