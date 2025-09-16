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Encontraron a un septuagenario sin vida en una piscina en el Zulia, el triste hecho ocurrió en una finca ubicada en Rosario de Perijá en la entidad occidental. Al lugar llegaron autoridades como la policía científica para levantar el hecho.

Como Arides Oberto de 70 años fue identificado el hombre fallecido, el cual fue encontrado sin vida en la piscina de la finca. Las autoridades retiraron el cadáver de Oberto y lo llevaron a una sede de medicina forense.

Encontraron a un septuagenario sin vida en una piscina en el Zulia

Los funcionarios van a iniciar las investigaciones para determinar la causa de muerte del sujeto de 70 años. Al parecer este cayó en la piscina y se ahogó, cuerpo sin vida estaba flotando en las aguas.

Oberto se dedicaba a la agricultura y era una de las personas apreciadas del lugar. Habitantes de la zona lamentaron lo ocurrido.

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