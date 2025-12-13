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Un cadáver en un caño de Naguanagua fue encontrado la noche del viernes 13 de diciembre de 2025. El cuerpo sin vida estaba en la calle 22 de abril, en el lugar estuvieron Rescate de Naguanagua, Bomberos de Carabobo, CICPC y otros organismos de seguridad.

El fallecido no poseía documentos personales, funcionarios de la policía científica se encargaron del levantamiento. Como del traslado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

Cadáver en un caño de Naguanagua

El grupo de rescate de Naguanagua se encargó de la extracción del caño, utilizando equipos especiales como cesta además de herramientas. Culminando con éxito la extracción del mismo en el lugar.

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Los funcionarios del CICPC se encargaron de iniciar las investigaciones de este caso. En el lugar estuvieron también prestando colaboración funcionarios de la Policía de Carabobo como de la Policía Municipal de Naguanagua.

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