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Encontraron el cadáver de una mujer en Aragua en la población de Cagua. La fémina de 47 años se encontraba desaparecida desde el sábado 6 de septiembre de 2025. Bomberos de Cagua y otras organizaciones lograron el rescate del cuerpo sin vida.

Los funcionarios estuvieron trabajando en el canal cerrado y tuvieron que recorrer cerca de 300 metros hasta ubicar el cuerpo sin signos vitales. La mujer quedó identificada como Yaris Josefina Canelón de 47 años de edad.

Cadáver de una mujer en Aragua

En el lugar estuvieron detectives del CICPC, quienes iniciaron labores de levantamiento del cadáver como la identificación del mismo. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue de Caña de Azúcar.

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Los funcionarios bomberiles estuvieron trabajando bajo la coordinación del Mayor de Brigada, Gregorio Pinto. Para iniciar el rastreo de la dama desaparecida, el canal de aguas pluviales atraviesa una empresa de tenería ubicada en la entidad.

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