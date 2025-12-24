Compartir

Encontraron el cadáver de una mujer en Maracay en los terrenos de un club, personas que transitaban por el lugar dieron la información a las autoridades. Funcionarios del CICPC, de la “Ciudad Jardín”, llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones.

La fémina fallecida no portaba documentos y presentaba signos claros de asfixia mecánica fue encontrada en el norte de Maracay. La mujer presentaba signos de estrangulamiento, se maneja la hipótesis de un homicidio.

Los detectives iniciaron también los esfuerzos en la recolección de pistas en el sitio como dar con la identificación de la mujer. El cadáver fue llevado a la Morgue de Caña de Azúcar donde esperan que familiares puedan reconocerla.

Encontraron el cadáver de una mujer en Maracay

El club donde fue encontrada la mujer queda entre las avenidas Ramón Narváez con Universidad. Las autoridades recolectaron todo lo encontrado en el lugar esto podría servir para resolver el crimen.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre asesinó a su pareja tras discusión en Guasdualito

El hecho ha sido uno de los más sonados en la ciudad de Maracay en las últimas horas. Esperan por el resultado de las investigaciones de dicho caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas