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Encontraron el cadáver del joven desaparecido en el Río Guaire

By Danny Valdiviezo
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joven desaparecido en el Río Guaire

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Danny Valdiviezo
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El cadáver del joven desaparecido en el Río Guaire fue encontrado hoy miércoles en horas de la mañana. Ángeles de la Autopista como bomberos de Caracas y funcionarios de Protección Civil estuvieron en las labores de extracción del cuerpo sin vida, dijo el periodista Román Camacho.

Joángel Rafael Zuñiga estaba desaparecido desde el pasado domingo cuando iba por una de las vías de la capital y cayó al afluente capitalino a la altura de la maternidad Concepción Palacios. En los últimos días los bomberos habían hecho labores de búsqueda.

 

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Joven desaparecido en el Río Guaire

Sin embargo, hoy en horas de la mañana encontraron el cuerpo sin vida del joven a la altura de El Llanito. El cadáver fue extraído de las aguas y llevado a la morgue de Bello Monte, donde será entregado después a sus familiares.

El joven de 22 años venía de una fiesta el pasado domingo cuando tuvo el accidente y cayó al río.

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