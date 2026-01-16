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Un feto dentro de una bolsa plástica en La Isabelica fue encontrado ayer jueves 15 de enero de 2026. La bolsa ensangrentada fue encontrada por habitantes de la urbanización, enseguida se dio el aviso a las autoridades.

En la bolsa color blanco y verde se encontraba además la placenta como el cordón umbilical. Las autoridades se presentaron en el lugar, verificando que se trata de un feto de varias semanas.

El mismo presentaba sus órganos y estructuras principales formadas. Los funcionarios se encargaron de levantar el feto y llevarlo hasta la sede de medicina forense en el Hospital Central de Valencia.

Feto dentro de una bolsa plástica en La Isabelica

Se desconoce el tiempo que tenía el pequeño cuerpo, como se iniciaron las averiguaciones del hecho en distintos sectores de La Isabelica. Se busca información en centros de salud cercano sobre este hecho.

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Los vecinos de La Isabelica se mostraron consternados por el hallazgo del feto. Hechos como este se habían presentado en otras zonas de Valencia hace unos años. Uno de ellos en la avenida Sesquicentenario.

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