Encontraron una maleta con restos humanos en el Zulia

maleta con restos humanos en el Zulia

Una maleta con restos humanos fue encontrada en el estado Zulia. Los habitantes del sector Sierra Maestra informaron a las autoridades sobre una maleta de donde emanaban malos olores.

Enseguida funcionarios de Polisur, (Cuerpo Policial del Sur) llegaron al sitio para verificar la denuncia hecha por las personas que habitan en el lugar. El director de Polisur, Erich Rafael Gómez Barreto estuvo dirigiendo el operativo.

La maleta fue encontrada en una casa, ubicada en la avenida 11 con calle 21 en ella encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. Al lugar llegó también una comisión del CICPC que estará en el caso.

En la vivienda donde está maleta se encuentra en estado de abandono, llama la atención sobre una muñeca que está amarrada en la parte de la fachada. La misma sin cabello y que ha generado comentarios en la zona, dijo el medio Noticia al Día.

Se desconoce hasta ahora la identidad de la persona fallecida, como de quien es la vivienda donde se encontró. El sitio se encuentra resguardado por funcionarios de la policía científica para las investigaciones.

Los habitantes del sector Sierra Maestra están a la espera del resultado de las investigaciones. Como de la identidad de la persona encontrada sin vida en este parte del estado Zulia.

Source2001/Caracas
