Compartir

Una adolescente sin vida en una vivienda en Palo Negro fue encontrada hoy miércoles 17 de diciembre de 2025. El hallazgo fue en el sector 10 de diciembre de la parroquia San Martín de Porres en el municipio Libertador.

La joven fue encontrada sin vida posiblemente por asfixia mecánica. Al sitio llegaron funcionarios del CICPC pertenecientes a la Delegación de Cagua. Para hacer el levantamiento del cadáver.

Encuentran a adolescente sin vida en una vivienda en Palo Negro

Hasta ahora no se conocen los motivos que llevaron a la joven a atentar contra su vida. Las autoridades se encuentran en investigaciones de este caso el cual causó conmoción en el sur de Aragua.

NO DEJES DE LEER AHORA: Motorizado murió de un infarto en el sur de Valencia

El cadáver de la joven fue llevado a la sede de medicina forense ubicado en Caña de Azúcar en el norte de la capital aragüeña.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas