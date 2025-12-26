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Un joven sin vida en Puerto Cabello fue encontrado hoy en el sector Gañango. Este quedó identificado como Daniel Alberto Celis Escalona de 25 años de edad. Celis falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por una presunta arma blanca.

Los habitantes de Gañango dieron la información a las autoridades, el cadáver fue encontrado en las primeras horas de hoy viernes 26 de diciembre. Una comisión del CICPC llegó al lugar para hacer el levantamiento del cadáver, dijo el medio 100×100 Noticias.

Joven sin vida en Puerto Cabello

Se espera por el resultado de las investigaciones del caso. En el sitio también estuvieron Policía de Carabobo, como Policía Municipal de Puerto Cabello.

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