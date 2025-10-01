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Encontraron a un joven sin vida en Falcón, Manuel Gregorio Loreto Quintero de 21 años fue hallado muerto en su casa. Al parecer se quitó la vida en el interior de su residencia ayer martes 30 de septiembre de 2025.

Loreto vivía en el sector Brisas de Santa Elena en el municipio Carirubana en la calle central. Se desempeñaba como oficial de seguridad en una de las tiendas del centro comercial Sambil Paraguaná.

El joven de 21 años solía hacer también trabajos eventuales, sus compañeros de trabajo comenzaron a llamarlo ya que no se había reportado al trabajo. Al no contestar el teléfono estos sospecharon que pudo haberle ocurrido algo.

Encuentran a un joven sin vida en su casa en Falcón

Estos fueron a la casa y lo encontraron sin vida, enseguida informaron del hecho a las autoridades quienes se encargarán de las investigaciones. El padre de la víctima estuvo en el lugar e informó que era su único hijo.

Desde hacía tres semanas el joven vivía solo en la casa, luego que su madre se marchara a Colombia para cuidar a un familiar. Esperan que las autoridades informen del caso luego de las investigaciones correspondientes.

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Los vecinos indicaron a los funcionarios de la Policía Municipal de Carirubana que había visto al joven con una botella de refresco. Se presume que se quitó la vida en horas de la tarde en su casa.

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