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Encuentran cadáver en una vivienda en El Trigal

By Redacción Carabobo
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Encuentran cadáver en una vivienda en El Trigal
Foto: Referencial.

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Un cadáver en una vivienda en El Trigal fue encontrado a las 12:15 minutos de la madrugada de hoy martes 30 de diciembre de 2025. El hallazgo se produjo en una de las viviendas de la calle Libra de la referida urbanización.

Indicó el Canal de Emergencia que comisiones mixtas estuvieron trabajando en el rescate del cuerpo sin vida. Para trasladarlo luego a la sede de medicatura forense del Hospital Central de Valencia.

Encuentran cadáver en una vivienda en El Trigal

Las autoridades se encuentran investigando el caso, el ciudadano estaba en el interior de la casa. Presentando inactividad desde hace aproximadamente seis días. Se espera por el resultado de las investigaciones.

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SourceCanal de Emergencia.
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