PortadaSucesos

Encuentran el cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza en el litoral carabobeño

By Danny Valdiviezo
0
93
cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza en Puerto Cabello fue reportado ayer jueves 27 de noviembre de 2025. Los habitantes del sector lo identificaron como vecino y quien respondía al nombre de Santos Varela de 76 años.

Este tenía su residencia en esa zona del litoral carabobeño, el cuerpo sin vida se encontraba entre los matorrales en las orillas del río. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte del septuagenario.

Encuentran el cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza

Se pudo conocer que al sitio llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana además de comisiones de la Policía Municipal de Puerto Cabello. Como oficiales de la Policía de Carabobo, y del CICPC, encargados de levantar el cadáver. Se espera por el resultado de las investigaciones del caso

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Contactaba a jóvenes víctimas en Valencia y les ofrecía dinero por encuentros sexuales

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source100x100 Noticias./Puerto Cabello/Vzla.
Artículo anterior
Esta es la receta original de los buñuelos navideños
Artículo siguiente
¡Bajará Pacheco!, Frente frío en Venezuela estará hasta esta fecha
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes