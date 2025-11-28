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El cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza en Puerto Cabello fue reportado ayer jueves 27 de noviembre de 2025. Los habitantes del sector lo identificaron como vecino y quien respondía al nombre de Santos Varela de 76 años.

Este tenía su residencia en esa zona del litoral carabobeño, el cuerpo sin vida se encontraba entre los matorrales en las orillas del río. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte del septuagenario.

Encuentran el cadáver de un hombre en el Río Goaigoaza

Se pudo conocer que al sitio llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana además de comisiones de la Policía Municipal de Puerto Cabello. Como oficiales de la Policía de Carabobo, y del CICPC, encargados de levantar el cadáver. Se espera por el resultado de las investigaciones del caso

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