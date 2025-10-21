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El cadáver de un sexagenario en Aragua fue encontrado con mutilaciones, el cuerpo sin vida fue hallado en Palo Negro, municipio Libertador. Este fue identificado como Ramón Alirio Sandio Mora de 68 años.

Se pudo conocer que al cadáver le habían mutilado algunas partes de su cuerpo, entre ellos las manos, como un pie, entre otros. El sujeto fue encontrado la comunidad de Las vegas en dicho municipio.

Encuentran mutilado un cadáver de un sexagenario en Aragua

Al lugar de los hechos se presentaron autoridades del estado Aragua para hacer el levantamiento del hecho. Los investigadores estuvieron en la escena del crimen y recabaron algunas evidencias.

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La población de Palo Negro espera por los resultados de las averiguaciones de este dantesco crimen que consternó a la población del sur de la Gran Maracay. El cadáver fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

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