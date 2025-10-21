Lo más vistoPortadaSucesos

Encuentran mutilado un cadáver de un sexagenario en Aragua

By Redacción Noticias24Carabobo
0
140
cadáver de un sexagenario en Aragua

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El cadáver de un sexagenario en Aragua fue encontrado con mutilaciones, el cuerpo sin vida fue hallado en Palo Negro, municipio Libertador. Este fue identificado como Ramón Alirio Sandio Mora de 68 años.

Se pudo conocer que al cadáver le habían mutilado algunas partes de su cuerpo, entre ellos las manos, como un pie, entre otros. El sujeto fue encontrado la comunidad de Las vegas en dicho municipio.

Encuentran mutilado un cadáver de un sexagenario en Aragua

Al lugar de los hechos se presentaron autoridades del estado Aragua para hacer el levantamiento del hecho. Los investigadores estuvieron en la escena del crimen y recabaron algunas evidencias.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente en Portuguesa, identificadas las tres mujeres fallecidas

La población de Palo Negro espera por los resultados de las averiguaciones de este dantesco crimen que consternó a la población del sur de la Gran Maracay. El cadáver fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Dos lesionados en accidente de moto en el Distribuidor San Blas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Periodiquito/Maracay
Artículo anterior
Efemérides del 21 de octubre, 100 años del nacimiento de Celia Cruz
Artículo siguiente
Presidente Nicolás Maduro llamó a consulta popular para esta fecha
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes