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Encuentran sin vida a conocido músico de Mérida en su casa

By Redacción Carabobo
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Un conocido músico de Mérida, fue encontrado sin signos vitales en su casa, Jesús Rafael Ramírez Cadenas de 33 años conocido como Panda estaba sin vida en su habitación. Los organismos de seguridad indagan el hecho.

Ramírez Cadenas vivía en el pasaje Santa Juana en el sector Pie del Llano en el municipio Libertador. Se presume que Ramírez se quitó la vida en su habitación, su padre lo encontró e informó a las autoridades.

Encuentran sin vida a conocido músico de Mérida

Personas del mundo de la música como de la radio lamentaron el hecho. El músico era una persona muy talentosa y querida en Mérida. al lugar llegaron funcionarios del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver.

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SourceJordin Morales
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