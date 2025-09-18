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Un pescador en Falcón fue encontrado sin vida en la playa El Supi. Este quedó identificado como Frank Enrique Estévez López de 41 años, era vecino del sector. Al sitio llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver.

Vecinos de la zona además de otros pescadores informaron a las autoridades del hallazgo del cuerpo sin vida en la orilla de la playa. Testigos indicaron que el cuerpo presentaba visibles hematomas.

Encuentran sin vida a un pescador en Falcón

Reportes de habitantes de la zona indicaron que vieron a Estévez López por última vez en las celebraciones de la fiesta de la Virgen del Valle. Al sitio llegaron funcionarios del CICPC de Punto Fijo para hacer el levantamiento del cadáver.

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Se iniciaron las investigaciones de campo para determinar la causa de muerte del pescador que era habitante de la zona. Los demás pescadores lamentaron lo ocurrido.

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