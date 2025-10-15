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Un cadáver quemado en Anzoátegui fue encontrado en el sector Lomas de San José en Guanta en la entidad oriental. Habitantes del lugar encontraron al fallecido y dieron la información a las autoridades.

Este fue identificado como Wulianes Suniaga Figuera de 31 años de edad, dijeron reportes de prensa. Suniaga estaba desaparecido desde el sábado pasado cuando finalizó su jornada laboral en un puesto de comida ambulante.

Cadáver quemado en Anzoátegui

Desde allí no tuvieron más información acerca del paradero del hombre de 31 años de edad. En las últimas horas las autoridades identificaron al sujeto fallecido. Comisiones de la policía científica estuvo en el lugar recabando pistas. Ahora se espera por el resultado del proceso investigativo.

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