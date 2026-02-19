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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles un encuentro telefónico con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con el firme propósito de establecer una agenda de trabajo binacional que fortalezca los lazos diplomáticos entre ambas naciones vecinas.

Durante el contacto, los altos funcionarios acordaron realizar próximamente un encuentro a nivel de jefes de Estado. Con el objetivo de profundizar en el intercambio comercial y lograr la integración de los sectores productivos. Impulsando así una economía binacional sólida que genere beneficios compartidos y prosperidad para ambos pueblos.

Encuentro binacional Venezuela y Colombia

Así mismo, la reunión servirá para fortalecer los convenios de interconexión energética y proyectos conjuntos en hidrocarburos. Por otro lado, coordinan esfuerzos de seguridad para el resguardo de la frontera común y el combate efectivo a los diversos delitos transnacionales que afectan la estabilidad regional.

Rodríguez subrayó que este acercamiento forma parte del fortalecimiento de una relación basada en el respeto mutuo y el entendimiento político. Reafirmando el compromiso de seguir trabajando conjuntamente por el bienestar y el desarrollo integral de las familias venezolanas y colombianas en este nuevo ciclo diplomático.

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