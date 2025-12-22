Compartir

Un encunetamiento de un autobús en la ARC dejó dos lesionados leves, el hecho ocurrió ayer 21 de diciembre de 2025. El conductor de un autobús de la línea Guacara perdió el control y terminó al margen de la vía.

En el lugar dos personas que iban en el bus sufrieron lesiones leves, hasta ahora no se conocen las causas del accidente. El Encava entró de lleno a la cuneta, el accidente fue atendido enseguida por los Bomberos de Los Guayos.

Encunetamiento de un autobús en la ARC dejó dos lesionados

Se activo un operativo integrado, se logró controlar la situación y eliminar riesgos secundarios en la zona. En el sitio prestaron apoyo: Bomberos Los Guayos; Bomberos Valencia, Personal de Invialca, Policía de Carabobo como Policía Nacional Bolivariana, Policía Estatal y GNB.

Se hace el llamado a los conductores para manejar cumpliendo con las normas del INTT, además de circular a una velocidad moderada por la ARC. No transitar por el hombrillo de la autopista.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas