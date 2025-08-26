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Aproximadamente a las 3:43 de la tarde de este lunes, se registró el encunetamiento de un vehículo de carga mediana en el lateral derecho de la autopista Circunvalación Este, sentido Naguanagua, adyacente al distribuidor fábrica de cemento

​Según la información inicial, no se reportaron lesionados en el incidente, sin embargo, el vehículo quedó encunetado en el canal de aguas pluviales, lo que generó la movilización de personal de Invialca, así como de unidades de emergencia y otros cuerpos de seguridad, quienes se desplegaron en el lugar para gestionar la situación y facilitar el flujo vehicular

​Las autoridades hacen un llamado a los conductores a transitar con extrema precaución, ya que el pavimento se encuentra húmedo por las recientes precipitaciones lo que aumenta el riesgo de derrape y accidentes

Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse atento a las señalizaciones para evitar contratiempos

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