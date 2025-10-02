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Endy Chávez regresó a Magallanes y asume el nuevo rol de coach, hoy el legendario exjardinero de los turcos volvió al José Bernardo Pérez. En el segundo día de entrenamientos llegó junto a otros peloteros.

Los eléctricos iniciaron ayer sus prácticas y se siguen sumando jugadores, los cuales buscan un puesto en el equipo grande. Endy Chávez será coach y ya desde hoy se le vio en el campo de juego.

Endy Chávez regresó a Magallanes

Chávez que tantas alegrías brindó a la fanaticada estuvo como técnico de los Tiburones por dos zafras, ahora regresa al club que le dio la oportunidad de jugar en profesional. El “47” estará ahora en la caja de coach de primera por los Navegantes.

Junto a Endy llegaron los jugadores, Jesús Mosquera, lanzador derecho, al igual que Cristian Rueda y el jugador de posición Larry Martínez.

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