Compartir

Con el propósito de fortalecer la atención integral de la población en materia de salud, más de 100 enfermeras y enfermeros carabobeños participaron en el IV Foro de Enfermería. “Empoderamiento de las enfermeras, una visión de futuro”.

El evento fue celebrado en la sala Mary Schwarzenberg del Teatro Municipal de Valencia, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que esta actividad permite brindar una mayor formación a los profesionales de esta área de la salud. Los cuales son pilares fundamentales en la atención al paciente.

Más de 100 enfermeras y enfermeros participaron en IV Foro de Enfermería en Carabobo

“Es necesario seguir impulsando ese empoderamiento en nuestras enfermeras y enfermeros, así como la actualización en cuanto a las prácticas para el cuidado humano, la responsabilidad, ética y mística, pues solo de esta forma se puede generar un cambio significativo en la atención que buscamos darle a cada uno de los pacientes que acuden a nuestros centros de salud”, expresó.

Asimismo, explicó que se abordaron diversos temas de interés para el personal, como la gestión administrativa para la enfermería, perfil psicológico y modelos de servicio, en cumplimiento con los lineamientos articulados por el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en reforzar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Este tipo de eventos cumplen con las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de brindar una atención oportuna en materia de salud a los carabobeños y carabobeñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas