Estás galletas a base de Avena en hojuelas tienen una combinación destacada de semillas, desde la más pequeña como Chía y linaza, frutos secos como almendras y nueces, y no podía faltar el majestuoso toque de las pasas. Está función nos ayuda a regular el tracto intestinal, ayudando al organismo a tener una sana digestión.
Ingredientes
30 raciones
- 2 1/2 taza Avena en Hojuelas
- 2 huevos
- 1 taza Harina de Avena
- 1/2 taza Azúcar morena
- 100 grs Semillas de Chía
- 100 grs Semillas de Linaza
- 1/2 cucharadita Canela en polvo
- 1 1/2 taza de mantequilla
- 100 grs Nueces
- 100 grs Almendras
- 1 pizca sal
Paso a paso
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Mezcle el azúcar con la mantequilla, agregue los huevos. mezcle con cuidado….
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Agregar la harina de avena y continúe el mezclado. Luego el Avena en hojuelas, sal y la canela.
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Culminado la mezcla ir agregando: pasas, las semillas y los frutos secos. Mezcle todo con cuidado.
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Tape con papel envolvente. Y refrigere por 20 min.
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Tome una bandeja, coloque papel encerado. Precaliente el horno 180 grados. Luego de este tiempo tome una cucharada para servir helados.
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Tome un pote con agua para que la mezcla no se pegue a la cuchara. Y comience a tomar porción y coloque sobre el papel encerado.
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Está mezcla alcanza para 30 deliciosas galletas
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Hornee por 15 min… Retire del horno, retire de la bandeja sus galletas y dejé reposar.
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Es Hora de Disfrutarlas….