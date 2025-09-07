Estás galletas a base de Avena en hojuelas tienen una combinación destacada de semillas, desde la más pequeña como Chía y linaza, frutos secos como almendras y nueces, y no podía faltar el majestuoso toque de las pasas. Está función nos ayuda a regular el tracto intestinal, ayudando al organismo a tener una sana digestión.

Ingredientes

30 raciones