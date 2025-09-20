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La pechuga de pollo en crema de chipotle es una receta sencilla pero llena de sabor que se ha convertido en una favorita en muchos hogares. Su combinación de la jugosidad del pollo con una salsa cremosa y el toque ahumado y picante del chipotle la hace perfecta para una cena especial o para darle un giro emocionante a tu menú semanal. Aquí te mostramos cómo prepararla de forma rápida y deliciosa.

Ingredientes

Para el Pollo:

2 pechugas de pollo, fileteadas y aplanadas

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de pimentón o paprika

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva para cocinar

Para la Crema de Chipotle:

2 chiles chipotle en adobo (puedes ajustar la cantidad según tu gusto por el picante)

1/2 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

1 taza de caldo de pollo

1/2 taza de crema de leche o leche evaporada

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Cilantro picado o queso fresco para decorar (opcional)

Paso a Paso: Prepara tu Pechuga en Crema de Chipotle

1. Prepara el Pollo

En un plato, mezcla el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Frota la mezcla de especias sobre las pechugas de pollo por ambos lados. Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Cocina las pechugas de pollo durante 5-7 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y bien cocidas por dentro. Retíralas de la sartén y resérvalas en un plato.

2. Elabora la Crema de Chipotle

En la misma sartén donde cocinaste el pollo, derrite la mantequilla. Sofríe la cebolla picada y el ajo hasta que estén suaves y transparentes. Agrega los chiles chipotle en adobo y cocínalos por 2-3 minutos, machacándolos suavemente con una cuchara. Vierte el caldo de pollo y la crema de leche. Revuelve bien y deja que la mezcla hierva a fuego bajo por 5 minutos, raspando el fondo de la sartén para integrar los sabores. Con cuidado, vierte la mezcla de la sartén en una licuadora. Licúa hasta obtener una salsa suave y homogénea. Prueba y ajusta la sal y la pimienta.

3. Unir y Servir

Regresa la salsa de chipotle a la sartén y caliéntala a fuego bajo. Regresa las pechugas de pollo a la sartén, bañándolas completamente con la salsa. Cocina por 2-3 minutos adicionales para que el pollo absorba el sabor de la crema. Sirve las pechugas bañadas en la salsa, decorando con un poco de cilantro fresco o queso fresco desmenuzado, si lo deseas.

Este plato combina de maravilla con arroz blanco, pasta o unas verduras salteadas. ¡Una comida completa y llena de sabor está lista para ser disfrutada!

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