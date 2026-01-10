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Inicia la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de enero 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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Bono Único Familiar de enero 2026 - Bono Corresponsabilidad y Formación de enero 2026

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Redacción Noticias24Carabobo
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Este viernes 9 de enero de 2026, el Gobierno nacional inició la entrega del bono «Corresponsabilidad y Formación», un beneficio que correspondiente al mes en curso y  que se asigna de manera directa a través de la Plataforma Patria.

Bono Corresponsabilidad y Formación de enero 2026

En esta oportunidad, el pago está dirigido especialmente a los docentes activos del Ministerio de Educación.

Los beneficiarios recibirán un crédito en su Monedero Patria por un total de Bs. 15.000,00.

Este dinero puede ser utilizado de inmediato a través de los canales habituales del Sistema Patria como transferencias bancarias o pago de servicios.

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Inicia la entrega del Bono Único Familiar de enero 2026

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