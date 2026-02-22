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Con el propósito de fortalecer la producción agrícola en la región, se llevó la a cabo la entrega de más de 120 títulos de tierras a diferentes trabajadores y trabajadoras del sector agrario en la comuna Boquerón de la parroquia Tacarigua del municipio Carlos Arvelo, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTI), en articulación con la Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo.

Ángel Bilbao, alcalde del municipio Carlos Arvelo, en compañía del coordinador del INTI en Carabobo, Iván Herrera y el director de Agricultura Productiva y Tierras en la región, Carlos Niño, señaló que esta actividad permitirá influir de forma positiva en la producción de diversos rubros de origen animal y vegetal para el beneficio del pueblo, debido a que asegura la soberanía de 250 hectáreas.

“Estamos haciendo justicia social con esta hermosa labor, ya que estamos entregando los respectivos títulos de propiedad a estos hombres y mujeres del campo, los cuales con sus manos ayudan a seguir desarrollando y haciendo más fuerte el granero de Carabobo como lo es el municipio Carlos Arvelo, es por eso que estamos regularizando y legalizando las labores en estas parcelas que ahora son propiedad directa del pueblo campesino”, expresó.

Entregados títulos de tierras en Carlos Arvelo

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y el los campesinos y campesinas ayuda al fortalecimiento de la soberanía agraria y la lucha contra el latifundio, dando cumplimiento a lo establecido por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Ramón Blanco, productor beneficiado, indicó que durante este evento, los trabajadores también fueron beneficiados con insumos e instrumentos agrarios para fortalecer sus unidades de trabajo y contribuir con el sustento municipal, regional y nacional.

“En nombre de toda esta masa campesina, nos sentimos sumamente contentos por todo el apoyo que se le está dando a nuestro pueblo para el crecimiento agropecuario, porque ahora la tierra es del pueblo, y esa misma comunidad es capaz de generar rubros importantes para la soberanía alimentaria de nuestra gente”, dijo.

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