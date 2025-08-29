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En el balance de las actividades deportivas nacionales e internacionales del mes de agosto, el ministro del Poder Popular para el Deporte y presidente del Instituto Nacional de Deportes (IND), Franklin Cardillo, destacó el brillante desempeño de la disciplina de halterofilia en los Panamericanos de la delegación venezolana de levantamiento de pesas.

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El equipo de halterofilia cerró una impresionante actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción con una cosecha de 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, además de establecer 5 récords panamericanos, para ubicarse como la segunda potencia del medallero de la disciplina en la contienda continental.

Carrillo felicitó a Ángel Rodríguez, Kerlys Montilla y Adrián Gracia por sus medallas doradas, al cuerpo técnico y directivos por su labor sistemática y metodológica, que ha sido clave para los resultados alcanzados. «Este no es un éxito de un día, es el fruto de un trabajo sostenido, organizado y metódico que viene desarrollándose desde hace años. La Federación Venezolana de Pesas ha construido un sistema de formación que hoy da resultados de élite», señaló Cardillo.

De igual manera, valoró que fue una de las disciplinas que más aportó al medallero general y superó ampliamente la actuación de Cali, Colombia 2021. El ministro reiteró el compromiso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y del Estado venezolano con el deporte de alto rendimiento, y resaltó el apoyo institucional, logístico y técnico que permitió una preparación óptima para los eventos internacionales.

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