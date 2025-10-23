Compartir

Equipos de Acefuc jugando como visitante en el Parque Recreacional Sur, sede del Equipo Rey de Reyes; los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo demostraron su espíritu todo terreno y retornaron a Bárbula con glorias.

En la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, los equipos ucistas enfrentaron a sus similares de Rey de Reyes con registros positivos. La bienvenida no fue muy complaciente, pues los locales propinaron una derrota a los integrantes del combinado Sub-9 con marcador 2-0.

Seguidamente, los guerreros Sub-11 saltaron al campo apoyándose en el incontenible ataque de Juan Oviedo, quien produjo en par de ocasiones para brindar la primera victoria 2 a 0. El ritmo ganador continuó con el escuadrón Sub-13. Dilan Pimentel anotó el único gol del partido para alcanzar el segundo triunfo ucista.

La celebración no paró gracias a la categoría Sub-15, quienes conquistaron a la competencia con pizarra 3 a 1. Gracias a dos certeros disparos de Santiago Ayala y uno más de José Meléndez.

Bajaron el telón los jugadores de la Sub-17. Un hat trick de Sebastián Prada Hat y quema redes de Jhonkeiber Sumoza sirvieron para el marcador 4-1 que concluyó con esta positiva jornada de los universitarios.

Equipos de Acefuc, Monseñor Arocha sin destino en Liga Municipal del Sur

La quinta jornada de la Temporada Clausura 2025 de la Liga Municipal del Sur de Valencia sólo presentó adversidades para los jóvenes del núcleo Monseñor Arocha de Acefuc.

NO DEJES LEER AHORA: Tigres volvió a la ruta del triunfo y dio cuenta de Cardenales (resultados y pizarra)

La categoría Sub-15 recibió en su feudo a la representación de Delta Azul, sufriendo una derrota 2 tantos a 1. El gol universitario fue por intermedio de Saulo Jiménez. En el siguiente partido, la representación Sub-17 tampoco logró superar a sus oponentes de Parque Valencia y sucumbieron con pizarra 2 tantos a 0.

La divisa Sub-19 enfrentó a Titanes FC y el encuentro concluyó 2 a 0 para el tercer revés de la serie.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas