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Los equipos de Acefuc regresan a las copas de Oro y Plata en el fútbol local carabobeño. Una vez más, el talento y la determinación de los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo fueron determinantes

Y los ha llevado a disputar las prestigiosas Copas de Oro y Plata. Evento organizado por la Asociación de Fútbol de Carabobo Copa Clausura 2025. Los equipos Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17 batallaron en una jornada reprogramada del Torneo Clausura 2025 para obtener sus pases a la división dorada.

El primer escuadrón saltó con brío al engramado del Complejo Futbolístico Acefuc Bárbula para medir fuerzas contra los visitantes de Real Nazareno. A pesar de la derrota uno por cero, los locales tenían suficientes puntos acumulados para sellar su boleto al gran escenario.

Los gladiadores Sub-15 negociaron empate sin anotaciones con sus similares de CEFI para merecer su avance a la siguiente fase. La oncena Sub-17 superó por la mínima a Real Nazareno, con el único quema redes del partido cortesía de Jhonkeiber Sumoza.

Equipos de Acefuc, núcleo Monseñor Arocha dividió en Liga Municipal

En otras latitudes, los representantes del núcleo Monseñor Arocha de Acefuc dividieron honores en su reciente salida en la Liga Municipal del Sur de Valencia.

Como visitante en el Campo Francisco Cuica Tecno Granja, los atletas Sub-15 cayeron ante los locales de Celta Blanco 3 goles a 1. Ángelo López anotó para los ucistas.

El equipo Sub-19, por su parte, esperó a sus similares de Vicson. Aunque no era el resultado esperado, los de Monseñor Arocha cargaron con el triunfo por incomparecencia.

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