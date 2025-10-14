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Con emoción y alegría los equipos de Acefuc visitaron Bejuma en Torneo Clausura 2025. En la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, los equipos ucistas enfrentaron a sus similares de Academia Bejuma con registros positivos.

La primera confrontación llegó con empate para los integrantes del combinado Sub-9 con marcador 1-1. El gol ucista por intermedio de Carlos Bustamante. Siguieron los guerreros Sub-13 con el segundo armisticio 0 a 0.

Seguidamente, Josneiber Meléndez anotó en par de oportunidades y Hilderson Gil lo apoyó con otra quema redes para que la categoría Sub-15 alcanzara el primer triunfo de la ronda sabatina con pizarra 3 a 1.

Finalmente, la oncena Sub-17 cerró la serie con la segunda victoria con resultado final 1 tanto a 0, gracias al certero disparo de Sebastián Prada por los universitarios.

Equipos de Acefuc visitaron Bejuma, Monseñor Arocha sin suerte en Liga Municipal del Sur

La cuarta jornada de la Temporada Clausura 2025 de la Liga Municipal del Sur de Valencia no fue complaciente para los jóvenes del núcleo Monseñor Arocha de Acefuc. La categoría Sub-15 participó de visitante en el Campo José Pereira de Flor Amarrillo ante la representación de Solo Fútbol, sufriendo una derrota 4 tantos a 0.

En el siguiente partido, la representación Sub-19 tampoco logró superar a sus adversarios y sucumbieron con pizarra 2 tantos a 1. Francisco Romero anotó para los ucistas.

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La divisa Sub-17 enfrentó a Golden Team en el Campo Francisco Cuicas Tecnogranja. Yhoender Pinto y Jhoander Guzmán respondieron por la artillería de los del núcleo Monseñor Arocha, pero no fue suficiente y el encuentro concluyó 6 a 2 para el tercer revés de la serie.

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