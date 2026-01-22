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Hasta el próximo 31 de marzo si eres jubilado de la UC, como pensionado y sobreviviente debes cumplir con la presentación de la Fe de Vida. Este es un requisito indispensable para continuar percibiendo su pensión.

La Universidad de Carabobo que esto es solo para personal jubilado, pensionado o sobreviviente de la UC. Y el mismo trámite podrá presentarse en tres modalidades. En distintas oficinas de la máxima casa de estudios se estará recibiendo la misma.

Personal jubilado de la UC

Presencial

El personal jubilado, pensionado y/o sobreviviente, puede dirigirse a:

Valencia: Dirección Central de Recursos Humanos (DCRRHH), ubicada en el

Rectorado, Av. Bolívar Norte, de lunes a jueves en horario de 8:00 am a 1:00 pm

Maracay: Comisionaduría de la Rectora, ubicada en el Núcleo Aragua, de lunes

a jueves en horario de 8:00 am a 1:00 pm.

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Vía correo electrónico

En caso de que el personal que se encuentre en esta condición no pueda acudir a la DCRRHH, por imposibilidad de traslado, por estar fuera del estado o del país. Deberán remitir al correo electrónico: dcrrhh@uc.edu.ve nombre y apellido.

Además de la cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección actual de habitación, número de teléfono y correo electrónico.

Por Whatsapp

En caso de no poder hacer efectiva la entrega de la FE DE VIDA a través de las opciones anteriores, el personal jubilado, pensionado y/o sobreviviente puede hacerlo a través de un mensaje desde su teléfono al número 0414- 4388845,

Indicando en el texto: nombre y apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección actual de habitación, número de teléfono y correo electrónico.

Aspectos a considerar

Los hijos sobrevivientes en edad comprendida entre dieciocho (18) y hasta veinticinco (25) años deben consignar ante el Departamento de Beneficios Contractuales; la Constancia de Estudio o Inscripción a nivel de TSU o Universitario.

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De no consignar la FE DE VIDA en el lapso establecido, serán realizados los trámites administrativos correspondientes (suspensión del pago); hasta tanto se cumpla con el requisito exigido.

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