Luego de haber estado tan cerca de conseguir su segunda final consecutiva con los

Navegantes del Magallanes, los lanzadores Erick Leal y Anthony Vizcaya obtuvieron una nueva oportunidad de representar a Venezuela en una Serie del Caribe, esta vez como

refuerzos de los Leones del Caracas.

Con el objetivo de armar el mejor equipo posible para el clásico caribeño, el conjunto

melenudo se fijó en el gran rendimiento de Leal durante toda la temporada y la solidez

que demostró Vizcaya desde el montículo en el Round Robin 2023.

El abridor valenciano destacó en su salida contra los Tigres de Licey, representantes de

Dominicana, el pasado domingo 5 de febrero en el Estadio “Monumental Simón Bolívar”

de Caracas, lanzando seis entradas sin permitir carreras y recibiendo solo cuatro

imparables.

“Agradecido con Dios primeramente y también con la gerencia de los

Leones por tomarme en cuenta, puesto que he venido un muy buen trabajo durante

la temporada y desde ya me encuentro preparándome para la final si se llega a dar”,

declaró Leal.

“La clave de esa gran actuación fue estar tranquilo, estar sereno, ejecutar mis

pitcheos secundarios y creo que eso fue lo que me hizo sacar el juego que saqué,

puesto que también estuvimos en la misma página Wilson Ramos y yo. Él tenía un

plan, simplemente agregué lo que yo sé hacer, no tuvimos miedo, salimos a dar

todo lo que teníamos y esa fue la clave del éxito”, fueron las palabras del carabobeño.

Por su parte, Anthony Vizcaya se ha subido a la lomita en cuatro ocasiones y ha lanzado

cinco innings en blanco, cumpliendo específicamente como cerrador. Además, ya tiene

tres juegos salvados en su cuenta. “El trabajo que realicé en el Round Robin me

ayudó bastante para poder estar aquí y representar a Venezuela. Me lo propuse,

quería lograrlo nuevamente con los Navegantes del Magallanes, pero

lamentablemente no se pudo, así que seguí trabajando y enfocándome para ser

mejor y llegó el llamado que estaba esperando para representar al país”, expresó el

relevista.

“Todo se dio solo, yo venía trabajando como lo estaba haciendo con los

Navegantes del Magallanes, mi rol es de setup pero siempre estuve preparado para

un séptimo, octavo o noveno, así que no me tomó de sorpresa. Me enfoqué y todo

lo que hice en el Round Robin, lo he podido aplicar aquí en la Serie del Caribe”,

acotó Vizcaya.

Tal y como expresaron, los brazos filibusteros seguirán preparándose para cualquier

situación en la que el manager José Alguacil requiera de sus lanzamientos y ayudar a los

Leones del Caracas a conseguir su tercer título de Serie del Caribe.

