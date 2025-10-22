Compartir

Sí, es bueno comer avena cruda, ya que es nutritiva y segura, y puede ofrecer beneficios para la salud como mejorar la salud del corazón y la digestión. Sin embargo, es recomendable remojarla antes de consumirla para mejorar su digestibilidad y absorción de nutrientes.

Para personas con problemas gastrointestinales graves, puede ser mejor evitarla o consultar a un profesional, ya que es más difícil de digerir cruda. Recuerda siempre tener la opinión de un médico.

Beneficios de comer avena cruda

Mejora la salud cardiovascular: Ayuda a reducir el colesterol LDL («malo») y a controlar la presión arterial gracias a su contenido de fibra soluble (betaglucanos).

Regula el azúcar en sangre: Ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, lo que la hace ideal para controlar la diabetes.

Promueve la salud digestiva: La fibra insoluble mejora la motilidad intestinal y previene el estreñimiento, mientras que la fibra soluble actúa como prebiótico.

Controla el peso: La fibra ayuda a sentirse lleno por más tiempo, lo que puede prevenir el picoteo entre comidas.

NO DEJES DE LEER AHORA: 3 desayunos nutritivos para niños fáciles de hacer en 5 minutos

Mantiene intactos ciertos nutrientes: Consumirla cruda puede conservar algunas vitaminas y antioxidantes que podrían degradarse con el calor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas