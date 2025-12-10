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No corras… queremos verte al lado de los tuyos, queremos verte vivo, no queremos que formes parte de las estadísticas de los accidentes de tránsito. No hay ninguna necesidad de correr…

Vemos como en las avenidas de la Gran Valencia van a una alta velocidad y te hacemos el llamado… estamos en el mes de diciembre, no hay necesidad de ir tan rápido. Circula normal, colócate por favor el cinturón de seguridad…

Luego contestas las llamadas… los mensajes de Whatsapp, cuando te estaciones allí si puedes utilizar el celular. Vemos en la noche como hay personas que circulan a alta velocidad y le hacemos el llamado…

No corras, mira a tu familia, todos te esperan, hasta tu mascota que tanto aprecias te espera. Es por eso que hoy hacemos este llamado de conciencia a todos los conductores de nuestro gran estado Carabobo…

No corras…

Es el mensaje que te damos, si vas en vehículo pesado, camión, vehículo pequeño, un rústico o una moto, respeta los límites de velocidad. Conserva un solo canal y siempre ve pendiente de la vía…

Las estadísticas de accidentes siguen altas y tenemos la gran tarea de que este diciembre las estadísticas estén bajas y terminen bajas. Circula a una velocidad moderada, si quieres llegar temprano sal un poco más temprano…

No esperes a última hora para salir, y menos para ir a una velocidad al estilo de “Rápido y Furioso”. Todo lo contrario da el ejemplo, no corras, vive, y por favor tomes bebidas alcohólicas si vas a manejar.

Te queremos vivo, trabajando, sonriendo, viviendo junto a los tuyos… Venezuela te necesita… Hoy bien temprano te lo decimos, no hay necesidad de ir tan rápido… es hora de que te tomes el tiempo… No corras… estamos en Navidad…

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