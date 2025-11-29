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Alba Roversi se prepara para hacer hallacas, se fajó, cantó y se sentó para empezar a hacer el tradicional plato navideño para la venta. La recordada protagonista de Ligia Elena tiene su emprendimiento.

El cual es muy conocido donde hace arepas y hallacas tanto en Estados Unidos como en nuestro país. La artista dijo que son muchas las hallacas que tiene que preparar y por eso vimos como se preparó en un video para hacerlas.

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Por supuesto, ayudada por su pareja para empezar el camino de hacer las multisapidas hallacas de este año. Ya con la mesa preparada, vimos como tenía todos los ingredientes desde el guiso, aceitunas, alcaparras además de las pasitas.

Alba Roversi se prepara para hacer hallacas

Alba, al son de la gaita, La Elegida dijo que la gusta mucho hacer las hallacas como entonar esos temas maravillosos que vienen desde el estado Zulia. Y que en esta época toman todo el país llevando su pegajoso ritmo.

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Roversi no se durmió en los laureles es una mujer trabajadora, guerrera y por supuesto “empoderada”. Mostrando todas sus facetas y adelante siempre guiando su propio emprendimiento.

La protagonista de Venevisión y de la recordada RCTV, es una de las artistas más queridas de nuestro país. Y una de las que siempre se vuelve viral por sus videos, esperemos que las ventas de sus hallacas sigan subiendo.

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