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Sí, es normal que el cuerpo tiemble durante el ejercicio, ya que suele ser una respuesta a la fatiga muscular, la intensidad del esfuerzo, la falta de hidratación o de electrolitos. Es una señal de que tus músculos están trabajando más de lo habitual.

Como adaptándose a un nuevo nivel de exigencia. Si el temblor es leve, no suele ser motivo de preocupación, pero si es excesivo o viene acompañado de otros síntomas. Como mareos o dolor en el pecho, es recomendable consultar a un profesional.

Causas comunes, Fatiga muscular: Los músculos tiemblan cuando llegan al punto de agotamiento y no pueden mantener la contracción de manera estable.

¿Es normal que el cuerpo tiemble cuando hago ejercicio?

Esfuerzo intenso: El temblor puede ser una respuesta del cerebro y los músculos al estrés del ejercicio intenso, ya que el cerebro recalcula y ajusta los parámetros para soportarlo.

Deshidratación y falta de electrolitos: La pérdida de líquidos y minerales esenciales a través del sudor puede afectar la función nerviosa y muscular, provocando espasmos que se sienten como temblores.

Posición estática: Mantener una posición fija durante mucho tiempo, como en una plancha, puede causar temblores debido a la activación intermitente de las fibras musculares.

¿Qué hacer?

Escucha a tu cuerpo: Presta atención a las señales que te envía tu cuerpo. El temblor leve es normal, pero no ignores los síntomas de advertencia.

Hidrátate bien: Asegúrate de beber suficiente agua y reponer los electrolitos perdidos, especialmente durante o después de ejercicios intensos.

Descansa: Incorpora días de recuperación en tu rutina para permitir que tus músculos se recuperen adecuadamente.

Revisa tu técnica: Una mala técnica puede aumentar el esfuerzo y la fatiga. Si es posible, pide a un profesional que revise tus movimientos.

Cuándo preocuparse

Debes buscar atención médica si los temblores son extremos, ocurren de forma inesperada durante ejercicios de baja intensidad. O si se acompañan de otros síntomas preocupantes como mareos, dolor en el pecho o dificultad para respirar.

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