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Charles Ray Crawford, mejor conocido como el asesino de Mississippi que había sido condenado a 30 años y luego a pena de muerte ya tiene fecha de ejecución. El próximo 15 de octubre se le aplicará la inyección letal.

El escalofriante caso ha sido uno de los más sonados en Estados Unidos, Charles está señalado de asesinar a una estudiante. Era un día frío de 1993 cuando el hombre de 27 años secuestró a Kristy Ray una bella y joven estudiante de 20 años.

Charles la secuestró de la casa de los padres de la joven ubicado en Tippah al norte de Mississippi. Y la llevó a otro lugar donde la asesinó, el hombre fue encontrado en el lugar, pero dijo a la policía que se había desmayado y que no recordaba haberla matado.

Desde 1993 los abogados de Charles buscaron defenderlo de la pena de muerte. Ya que lo encontraron culpable de otros delitos, golpear a una mujer con un martillo. Además de abusar de una adolescente de 17 años.

El asesino de Mississippi tiene fecha de ejecución

Desde el asesinato estuvo en el llamado corredor de la muerte, pero siempre ocurría algo. Una investigación, además de volverse a estudiar el caso y el sujeto permanecía con vida en la cárcel de Mississippi.

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Charles no ha pedido perdón, como tampoco ha hablado del caso, prefiere esperar el 15 de octubre. Ha dicho siempre que no recuerda haber matado a la estudiante, tampoco haberla secuestrado.

El caso se había convertido en uno de los más preocupantes, ya que las personas exigían justicia por lo que había hecho. Pero los abogados buscaban siempre que este se mantuviera con vida.

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