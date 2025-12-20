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Las nuevas fotos de los Archivos de Epstein fueron dadas a conocer por parte del Departamento de Justicia. El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton sale en algunas fotos.

Al igual que el afamado Michael Jackson quien sale con Epstein en una foto. El acaudalado millonario era uno de los señalados por delincuencia sexual. El sujeto se quitó la vida en el año 2019.

Epstein liderizaba una red de pederastia como de tráfico sexual y utilizaba su poder para reclutar jóvenes para su isla. En una de las fotos, aparece Clinton bañándose en una piscina con una mujer desconocida.

Archivos de Epstein fueron dados a conocer

De igual modo, es captado cuando tenía a una mujer sentada en las piernas. El expresidente quien también es recordado por el escándalo con Mónica Lewinsky era un asiduo visitante de la isla de Epstein.

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Hay muchas imágenes que irán saliendo a la luz, y donde se podrán ver a artistas como políticos, los cuales eran amigos del magnate Epstein.

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