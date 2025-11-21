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El certamen de Miss Universo 2025 se ha visto sacudido por una polémica sin precedentes justo antes de la gala final.

Luego de que la representante de México, Fátima Bosch se coronara como la nueva Miss Universe 2025, el pianista y compositor franco-libanés y ex jurado del Miss Universo 2025 Omar Harfouch, reveló que no es la verdadera ganadora del certamen.

Harfouch utilizó sus redes sociales para exponer que, dos días antes de la final, se llevó a cabo una «votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes» que no fue realizada por los miembros oficiales del jurado.

Escándalo en el Miss Universo 2025

Asimismo, luego del resultado de la gala final, Harfouch tomó nuevamente sus plataformas digitales para afirmar que “Miss México ganaría porque tiene negocios con el papá de Fátima Bosch”, dejando entrever que se trata de un fraude.

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