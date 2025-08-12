Compartir

El femicidio de la joven de 18 años en Portuguesa quedó esclarecido por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

Un equipo multidisciplinario de la Delegación Municipal Guanare, logró la captura de, Eduar Alexis Algomeda Ramos (21), por el homicidio de Yetzimar Carolina Piñero Valladares (18). Quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 6 de agosto de 2025.

El sospechoso fue detenido mientras intentaba huir a bordo de una motocicleta. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de la desaparición de la víctima, ante la premura del caso, el equipo de trabajo llevó a cabo investigaciones de campo.

Los funcionarios realizaron un dispositivo de inteligencia en el caserío Santa Teresa, parroquia Palo Alzado, municipio Sucre, estado Portuguesa; donde avistaron a Eduar, quien intentó huir a bordo de un MD, modelo Haojin, placa AJ1R75V.

Tras ahondar en las investigaciones, se pudo conocer que el victimario, mediante engaños, citó a la víctima, con quien tenía una relación extramarital y la llevó a una zona boscosa. Allí, sostuvieron una fuerte discusión, por cuanto la joven le había expresado varias veces su deseo de finalizar la relación.

El hombre la obligó a mantener relaciones y, posteriormente, la asfixió con sus manos antes de arrojarla por un precipicio con la intención de evitar que su cuerpo fuese encontrado. Se determinó, además, que Eduar, intentó desvirtuar la investigación haciéndose pasar por la víctima y enviando mensajes de WhatsApp a sus familiares. El femicida fue puesto a la orden del Ministerio Público.

