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Un femicidio en Barinas quedó esclarecido por el CICPC, y quedaron cuatro sujetos detenidos. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Socopó, tras un extenso trabajo técnico – científico; esclarecieron el femicidio de Leidy Naybis Talaigua Escalona (23).

Ocurrido en el sector La Quinta, parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza, estado Barinas, el pasado 25 de agosto, logrando la detención de sus agresores. Los cuatro involucrados en el caso quedaron a la orden del Ministerio Público.

Mediante las pesquisas realizadas se pudo determinar que, la víctima fue invitada por Eduardo José Pineda Pernía (21), apodado Cara e´ Muerto, hacia un río. Allí que se encontraban, Rubén José Romero Tapia (22), apodado Care e´Guante y, Rafael Antonio Pineda Peña (22), apodado Rafaelito.

Esclarecido femicidio en Barinas y quedan cuatro detenidos

Donde luego ingerir licor y sustancias alucinógenas, la fémina sostiene un encuentro íntimo con Eduardo; una vez culminado, alias Care e´Guante; la somete con intenciones de también sostener un encuentro íntimo, negándose la misma.

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Por lo que la forzó e intentó defenderse, sin embargo, logró dominarla y abusó de ella. Una vez ejecutó el hecho, le causaron la muerte mediante asfixia mecánica por sofocación; para luego, Rafael y Rubén, tomar el vehículo tipo moto de la víctima, entregándosela a David Enrrique Quevedo Molina (20), apodado La Putis, para comercializarla, procediendo a desvalijarla y así ejecutar la venta. Por lo que fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

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