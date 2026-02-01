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El homicidio de un joven en el municipio Carlos Arvelo fue esclarecido por el CICPC. Así lo informó el comisario general de esa institución policial, Douglas Rico, quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público.

La Policía Científica esclareció el atroz homicidio del joven Carlos Milano, en Carabobo. Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas detuvieron a dos hombres.

De esta manera se realizó la captura de Frederick Wladimir Peñaloza Quintero (18) y Engelbert Alexander Rodríguez Rodríguez (50). Por el atroz homicidio de Carlos Adrián Milano Sandoval (15), ocurrido el pasado 24 de enero en el municipio Carlos Arvelo.

Homicidio de un joven en el municipio Carlos Arvelo

Las experticias técnico científicas y las entrevistas permitieron determinar que el móvil del hecho fue la venganza; los detenidos mantenían rencillas personales con el joven, a quien ya habían amenazado de muerte previamente.

El día del hecho abordaron a la víctima y, mediante engaños, la trasladaron hasta la calle Los Mangos del sector Los García. Donde lo sometieron y con una sábana lo asfixiaron hasta que perdió el conocimiento.

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Posteriormente obstruyeron sus vías respiratorias con tierra, causándole la muerte de inmediato para luego emprender veloz huida. Gracias al arduo trabajo del Cicpc, los criminales fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía 22° del Ministerio Público.

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